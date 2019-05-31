Прем'єр Малайзії зажадав більш вагомих доказів проти Росії у справі про катастрофу MH17

Уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

"Вам потрібні сильні докази того, що ракету запустили росіяни, це могли бути українські повстанці, це міг бути уряд України, оскільки в них були такі самі ракети", - сказав Мохамад. Він додав, що сумнівається в тому, що "така організована частина могла допустити запуск ракети", адже "російські військові повинні були знати, що це пасажирський літак".

Малайзія також повинна бути залучена в дослідження "чорної скриньки", оскільки літак належить Малайзії, і там були пасажири цієї країни, додав прем'єр-міністр.

"Ми не знаємо, чому ми виключені з дослідження, але з самого початку ми бачимо в ньому занадто багато політики", - зазначив Махатрхір Мохамад.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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