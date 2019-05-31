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Прем'єр Малайзії зажадав більш вагомих доказів проти Росії у справі про катастрофу MH17

Махатрхір Мохамад висловив версію, що ракету могли запустити бойовики "ДНР" або навіть "український уряд"
Уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.
Прем Фото: OSCE

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

"Вам потрібні сильні докази того, що ракету запустили росіяни, це могли бути українські повстанці, це міг бути уряд України, оскільки в них були такі самі ракети", - сказав Мохамад. Він додав, що сумнівається в тому, що "така організована частина могла допустити запуск ракети", адже "російські військові повинні були знати, що це пасажирський літак".

Малайзія також повинна бути залучена в дослідження "чорної скриньки", оскільки літак належить Малайзії, і там були пасажири цієї країни, додав прем'єр-міністр.

"Ми не знаємо, чому ми виключені з дослідження, але з самого початку ми бачимо в ньому занадто багато політики", - зазначив Махатрхір Мохамад.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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31 05 2019 12:26
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