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ПОЛІТИКА

Прем'єр Молдови попередив про "дуже важку зиму" через газову кризу та тарифні зміни

27 листопада 2024, 18:37
Прем'єр Молдови попередив про
Фото: ria.ru
За його словами, криза може виникнути з двох причин.

На Молдову чекає "дуже важка зима". Є дві причини, через які може виникнути газова криза.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє Newsmaker.

"Я повинен бути чесним з вами. На нас чекає дуже важка зима, і ми повинні бути готові", - заявив прем'єр.

За його словами, криза може виникнути з двох причин.

"Перша - можливе припинення постачання газу на лівий берег Дністра, де проживають близько 300 тис. осіб. Більшість із них - наші громадяни, які можуть залишитися без тепла та електроенергії. Це може перерости в гуманітарну катастрофу. Оскільки це наші громадяни, ми зобов'язані знайти рішення", - сказав Речан.

Другою причиною кризи прем’єр-міністр назвав ймовірне підвищення тарифів на газ. Він додав, що Національне агентство регулювання в енергетиці має уважно та прозоро розглянути запит Moldovagaz щодо підвищення тарифу на газ.

"Є багато питань про те, як закуповували газ влітку та восени. Громадянам потрібні роз'яснення. Вони отримають відповіді під час парламентських слухань", - заявив Речан.

Молдовагаззима

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