Прем'єр Молдови звинуватила українську владу під час Порошенка в підтримці корупційних схем
Вінтерв'ю Politico вона сказала, що колишня влада на чолі з Порошенком співпрацювала з лідером Демпартії Молдови Володимиром Плахотнюком з метою забезпечення контрабанди та корупційних схем, які "сприяли виживанню" сепаратистського керівництва Придністров'я, інформує LB.ua.
"Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок для ліквідації цих схем", - сказала Санду.
Вона додала, що ще не спілкувалася ні з новим президентом України Володимиром Зеленським, ні з главою уряду України Володимиром Гройсманом.
Нагадаємо, що депутат від політичного блоку "ACUM" Сергій Литвиненко, виступаючи на засіданні парламенту, заявив, що "Демократична партія, використовуючи підконтрольні їй Конституційний суд і Генеральну прокуратуру, спробувала здійснити в країні державний переворот".
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