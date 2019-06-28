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Прем'єр Молдови звинуватила українську владу під час Порошенка в підтримці корупційних схем

"Тепер ми очікуємо, що київська влада внесе свій внесок у ліквідацію цих схем"
Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що Україна за Петра Порошенка сприяла придністровським сепаратистам.
Прем Фото: GETTY IMAGES

Вінтерв'ю Politico вона сказала, що колишня влада на чолі з Порошенком співпрацювала з лідером Демпартії Молдови Володимиром Плахотнюком з метою забезпечення контрабанди та корупційних схем, які "сприяли виживанню" сепаратистського керівництва Придністров'я, інформує LB.ua.

"Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок для ліквідації цих схем", - сказала Санду.

Вона додала, що ще не спілкувалася ні з новим президентом України Володимиром Зеленським, ні з главою уряду України Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, що депутат від політичного блоку "ACUM" Сергій Литвиненко, виступаючи на засіданні парламенту, заявив, що "Демократична партія, використовуючи підконтрольні їй Конституційний суд і Генеральну прокуратуру, спробувала здійснити в країні державний переворот".

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28 06 2019 16:23
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