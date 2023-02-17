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Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard 1A5 до України

17 лютого 2023, 16:29
Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard 1A5 до України
Mark Rutte. Фото: selftrade.co.uk
Першу партію танків Leopard 1A5 Україна отримає, що ті будуть готові до бою.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте обіцяє якнайшвидше поставити першу партію танків Leopard 1A5 ЗСУ.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, Рютте заявив, що хоче, аби поставка танків відбулась якнайшвидше.

"Як тільки перша партія буде готова до бою, вона буде доставлена в Україну, і ми хочемо зробити це якомога швидше", - заявив Рютте.

Також прем'єр Рютте додав, що його країна готова прийняти у себе новий трибунал, який судитиме російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що сьогодні 17 лютого до Києва з робочим візитом прибули прем'єр Рютте й міністр внутрішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

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