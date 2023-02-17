Прем'єр Нідерландів пообіцяв якнайшвидшу поставку Leopard 1A5 до України
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте обіцяє якнайшвидше поставити першу партію танків Leopard 1A5 ЗСУ.
Про це повідомляє The Guardian.
Під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, Рютте заявив, що хоче, аби поставка танків відбулась якнайшвидше.
"Як тільки перша партія буде готова до бою, вона буде доставлена в Україну, і ми хочемо зробити це якомога швидше", - заявив Рютте.
Також прем'єр Рютте додав, що його країна готова прийняти у себе новий трибунал, який судитиме російське вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що сьогодні 17 лютого до Києва з робочим візитом прибули прем'єр Рютте й міністр внутрішньої торгівлі Нідерландів Ліше Шрайнемахер.