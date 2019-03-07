Прем'єр Нідерландів розповів, що на саміті G20 говорив з Путіним про збитий на Донбасі "Боїнг"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що розмовляв із Володимиром Путіним про трагедію МН17 на саміті G20 в Осаці.

"Я говорив з президентом РФ Путіним про MH17. Це, як і раніше, відкрита рана для Нідерландів і багатьох інших країн. Тож якщо у мене з'являється можливість обговорити це з російським президентом, я це роблю", - сказав Рютте, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на RTL Nieuws.

Деталей цієї розмови прем'єр не розкрив.

"Я не можу нічого сказати про це. Обговорення повинні бути конфіденційними, особливо якщо питання надзвичайно делікатне і дражливе", - підкреслив Рютте.

Він також нічого не розповів про реакцію Путіна на цю розмову. "Було б неправильно, якби я говорив від імені мого співрозмовника", - зазначив Рютте.

На саміті G20 президент США зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом, наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.