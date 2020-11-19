Прем’єр Польщі про бюджетну суперечку з Брюсселем: це не той ЄС, до якого ми вступали

За словами Моравецького, необхідно подумати, "чи потрібен нам саме такий Євросоюз, які у нього шанси вижити"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Євросоюз створює правила, які де-факто обходять договори, замість того, щоб дотримуватися рівності для всіх держав перед законом.

Про це Матеуш Моравецкій заявив під час виступу в Сеймі, пояснюючи вето на бюджет ЄС, в якому виплати прив'язані до верховенства закону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Це стосується того, чи буде наша доля перебувати в наших руках, чи будемо ми вирішувати свої справи самі або це буде в чужих руках. Це не поділ на правих або лівих. Це поділ на тих, хто хоче, щоб польський народ сам вирішував, і тих, хто хоче, щоб кілька офіційних осіб в Брюсселі вирішували нашу долю", - заявив прем'єр.

За словами Моравецького, необхідно подумати, "чи потрібен нам саме такий Євросоюз, які у нього шанси вижити".

"Ні, у цього Євросоюзу не було б шансів вижити. Союз, в якому є європейська олігархія, яка карає слабших і заганяє їх в кут, це не Європейський Союз, в який ми увійшли, і не Європейський Союз, який має майбутнє", - сказав прем'єр-міністр.

"Якби цього вето не було, якби цього запобіжника не було, то дійшло б до того, що рано чи пізно - швидше раніше, ніж пізніше - Євросоюз опинився б на межі краху", - додав глава уряду.

Франція раніше заявила, що ЄС може затвердити бюджет і план порятунку економіки і без згоди Варшави та Будапешта.

Нагадаємо, що за словами Віктора Орбана, Угорщина і так погодилася на компроміс, підтримавши ідею спільних позик всупереч своєму бажанню.