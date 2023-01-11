Прем'єр Швеції спростував російську дезінформацію про розміщення ядерної зброї в країні та закликав не поширювати її

російські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що Стокгольм планує дозволити НАТО розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що російські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що Стокгольм планує дозволити НАТО розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.

Про це він сказав на зустрічі з європейськими журналістів, повідомляє Aktuality.

Делегація з близько 70 журналістів відвідала Стокгольм з нагоди урочистого відкриття головування Швеції в ЄС.

Крістерссон нагадав про три основні пріоритети головування - зосередження на безпечнішій, зеленішій та вільнішій Європі. Він уточнив, що головним пріоритетом буде збереження допомоги ЄС Україні - гуманітарної, фінансової та військової, а також забезпечення єдиної позиції щодо Росії, яка

Він спростував нещодавні повідомлення деяких російських ЗМІ про те, що Швеція хоче дозволити НАТО розмістити ядерну зброю на своїй території. Крістерссон наголосив, що його уряд взагалі не займається цим питанням. Він закликав іноземні ЗМІ та соціальні мережі не поширювати цю дезінформацію надалі.

Прем'єр-міністр підтвердив, що його країна хоче надати Україні сучасне озброєння. Він додав, що під час відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок говорив не лише про військову допомогу, а й про допомогу загалом та про двосторонні відносини між Швецією та Україною.

Він підтримує мирний план Зеленського з десяти пунктів, який має гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України.

На запитання журналістів, чи варто іншим країнам ЄС за прикладом Швеції направити в Україну важку військову техніку, Крістерссон відповів, що ЄС має діяти на основі принципу спільної відповідальності.

Він підкреслив, що не може говорити за інші країни, які укладають двосторонні угоди з Києвом також щодо постачання зброї, але уточнив, що має бути забезпечений певний ступінь координації у постачанні озброєння і техніки, які потрібні українській стороні для її оборони.