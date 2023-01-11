Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Прем'єр Швеції спростував російську дезінформацію про розміщення ядерної зброї в країні та закликав не поширювати її

11 січня 2023, 15:34
Прем'єр Швеції спростував російську дезінформацію про розміщення ядерної зброї в країні та закликав не поширювати її
Крістіан Вульф. Фото: AFP
російські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що Стокгольм планує дозволити НАТО розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що російські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що Стокгольм планує дозволити НАТО розміщувати ядерну зброю на своїй території в мирний час.

Про це він сказав на зустрічі з європейськими журналістів, повідомляє  Aktuality.

Делегація з близько 70 журналістів відвідала Стокгольм з нагоди урочистого відкриття головування Швеції в ЄС.

Крістерссон нагадав про три основні пріоритети головування - зосередження на безпечнішій, зеленішій та вільнішій Європі. Він уточнив, що головним пріоритетом буде збереження допомоги ЄС Україні - гуманітарної, фінансової та військової, а також забезпечення єдиної позиції щодо Росії, яка

Він спростував нещодавні повідомлення деяких російських ЗМІ про те, що Швеція хоче дозволити НАТО розмістити ядерну зброю на своїй території. Крістерссон наголосив, що його уряд взагалі не займається цим питанням. Він закликав іноземні ЗМІ та соціальні мережі не поширювати цю дезінформацію надалі.

Прем'єр-міністр підтвердив, що його країна хоче надати Україні сучасне озброєння. Він додав, що під час відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок говорив не лише про військову допомогу, а й про допомогу загалом та про двосторонні відносини між Швецією та Україною.

Він підтримує мирний план Зеленського з десяти пунктів, який має гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України.

На запитання журналістів, чи варто іншим країнам ЄС за прикладом Швеції направити в Україну важку військову техніку, Крістерссон відповів, що ЄС має діяти на основі принципу спільної відповідальності.

Він підкреслив, що не може говорити за інші країни, які укладають двосторонні угоди з Києвом також щодо постачання зброї, але уточнив, що має бути забезпечений певний ступінь координації у постачанні озброєння і техніки, які потрібні українській стороні для її оборони.


Росіяядерна зброяШвеціядезинформация

Останні матеріали

Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Україна бачить
Політика
Україна бачить "рік перемоги". Але у росії інші плани – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2023, 12:02
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 23:01
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється