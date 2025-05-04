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ПОЛІТИКА

Прем'єр Словаччини ігнорує застереження ЄС і поїде до москви на 9 травня

04 травня 2025, 09:58
Прем'єр Словаччини ігнорує застереження ЄС і поїде до москви на 9 травня
Фото: news.yahoo.com
Словацький політик їде до путіна попри застереження з боку ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір відвідати москву для участі у військовому параді 9 травня, незважаючи на застереження з боку Європейського Союзу та повідомлення про його ймовірні психологічні проблеми після торішнього замаху на життя.

Про це повідомив депутат від партії Smer Ян Ріхтер.

Про це пише видання Denník N.

За словами політика, стан здоров'я Фіцо не викликає занепокоєння, він почувається добре як фізично, так і психологічно. Водночас депутат не пояснив причин скасування участі прем'єра в урочистостях 1 травня, припустивши, що це може бути пов'язано з емоційним навантаженням напередодні річниці замаху, який стався 15 травня 2024 року.

"Можливо, є також психологічна проблема ‒ він починає усвідомлювати, що могло статися", ‒ зазначив Ріхтер.

Він підтвердив, що поїздка до москви наразі залишається в силі. За його словами, Фіцо буде єдиним представником Словаччини на урочистостях, які багато хто вважає інструментом російської пропаганди.

Європейські лідери раніше отримали попередження від очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас щодо участі в заходах 9 травня. Вона наголосила, що Європейський Союз не бажає бачити на параді в москві жодного з потенційних членів євроатлантичної спільноти.

Коментуючи це застереження, Фіцо заявив: "Я їду до москви 9 травня. Попередження пані Каллас ‒ це шантаж чи повідомлення про те, що я буду покараний після повернення з москви? Не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й".

Окрім суперечливої участі Фіцо, очікується, що до москви прибудуть близько двох десятків іноземних лідерів, серед яких ‒ президент Китаю Сі Цзіньпін. Водночас міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх скасував свій візит у рф після загострення ситуації на кордоні з Пакистаном. Замість посадовця поїде його заступник. Спочатку на параді мав бути присутній прем'єр-міністр Нарендра Моді, однак офіційного пояснення змін планів поки не надавали.

Під питанням також перебуває участь президента Сербії Александара Вучича, якого нещодавно ушпиталили через проблеми з артеріальним тиском.

СловаччинапарадРоберт Фіцо

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