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ПОЛІТИКА

Прем'єр Словаччини заявив, що немає перешкод для приватного експорту зброї в Україну

06 листопада 2023, 16:10
Прем'єр Словаччини заявив, що немає перешкод для приватного експорту зброї в Україну
Фото: news.yahoo.com
Фіцо підтвердив, що країна припинить будь-які постачання з армійських складів, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією, але дав ясно зрозуміти, що це не вплине на приватний бізнес.

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні, заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Про це повідомляє  Reuters .

Член НАТО, Словаччина, є центром для виробників артилерійських боєприпасів, а також важкої військової техніки, як-от гаубиці, деякі з яких були відправлені в Україну.

Фіцо провів передвиборчу кампанію напередодні виборів 30 вересня, на яких його партія перемогла, критикуючи західну підтримку України, санкції щодо росії та зовнішню політику США.

Фіцо підтвердив, що країна припинить будь-які постачання з армійських складів, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією, але дав ясно зрозуміти, що це не вплине на приватний бізнес.

"Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про державні матеріали, - заявив Фіцо після інавгураційної зустрічі з міністром оборони Робертом Калінаком. - Коли якась компанія захоче виготовити зброю і кудись відправити його, ніхто не буде цьому перешкоджати".

Фіцо заявив, що уряд проведе інвентаризацію запасів словацького обладнання та боєприпасів і приділятиме першочергову увагу їхньому поповненню. Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони країни НАТО є ще одним пріоритетом.

Попередній правоцентристський уряд країни рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Нагадаємо, новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Фіцодопомога Українівійна

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