Прем'єр України доручив голові Міненерго з АМКУ перевірити ціни на газ для населення

Прем'єр також зазначив, що "Нафтогаз" наразі пропонує до продажу для побутових споживачів природний газ за одними з найнижчих цін на ринку, через що і він подав заявку на обслуговування в державній компанії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру енергетики Юрію Вітренку спільно з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) здійснити аудит складових цін на газ для побутових споживачів (населення), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Разом з АМКУ перевірте обґрунтованість цін на газ. Необхідно здійснити аудит формування тарифів і (можливість - ІФ) зниження складових тарифу... Це стосується і тарифу на транспортування, і газових коефіцієнтів, і інших складових", - сказав він.

Прем'єр також зазначив, що "Нафтогаз" наразі пропонує до продажу для побутових споживачів природний газ за одними з найнижчих цін на ринку, через що і він подав заявку на обслуговування в державній компанії.

"Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу, зробив це онлайн за декілька хвилин, і порахував, що економія для мого домогосподарства становитиме майже 30%. Сьогодні у нас ринок і різні постачальники газу пропонують різні ціни. На щастя, сьогодні дуже оперативно і легко, наприклад через застосунок "Приват24" або на сайті "Нафтогазу", можна дуже швидко реєструвати заявки на зміну договору", - зазначив Шмигаль.

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