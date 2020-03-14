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Прем'єр України збирає в суботу позачергове засідання уряду, яке відбудеться в закритому форматі

Буде ухвалено рішення виключно з тих ініціатив, які напередодні у своїй промові озвучив президент України Володимир Зеленський
"Збираю позачергове засідання уряду на 12:00. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було ухвалено вчора. Засідання відбудеться в закритому форматі. Буде розглянуто документи з обмеженим доступом, тому навіть бажаючи бути відкритими, є процедури, яких ми повинні дотримуватися", - написав прем'єр-міністр у Телеграм-каналі.
Прем Фото: Радіо Свобода

Уряд України в суботу о 12.00 зібрався на позачергове засідання без участі преси для розгляду рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заходів із запобігання поширенню коронавірусу в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Збираю позачергове засідання уряду на 12:00. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було ухвалено вчора. Засідання відбудеться в закритому форматі. Буде розглянуто документи з обмеженим доступом, тому навіть бажаючи бути відкритими, є процедури, яких ми повинні дотримуватися", - написав прем'єр-міністр у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що буде ухвалено рішення виключно з тих ініціатив, які напередодні у своїй промові озвучив президент України Володимир Зеленський.

Шмигаль перерахував головні питання, які буде розглянуто: закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня; припинення в'їзду на територію України іноземців упродовж двох тижнів з 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.

Крім того, буде розглянуто питання фінансування Мінфіном виготовлення щонайменше 200 тис.тестів для ПРЛ-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України для передання МОЗ.

Також на засіданні ухвалюватимуть рішення щодо забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних органів та органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах; стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим.

Прем'єр-міністр окреслив і такі питання, як забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з протидією поширенню COVID-19; а також ведення в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів із гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов'язаних з організацією боротьби з COVID-19.

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14 03 2020 12:43
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