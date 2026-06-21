Прем'єр Великої Британії Стармер може піти у відставку вже за декілька днів – ЗМІ

Лейбористи вважають, що відповідна заява може з’яватися вже у понеділок.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може оголосити про свою відставку вже у понеділок, 22 червня. В уряді кажуть, що він все ще зосереджений на роботі.

Про це написало видання Observer.

Видання інформує, що Стармер може оголосити про таке рішення після перемоги члена Лейбористської партії Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що забезпечило йому місце у парламенті. Вважається, що Бернем – один з головних конкурентів Стармера на посаду прем’єра.

Observer пише, що Стармер проводить вихідні зі своєю дружиною і буде радитися з нею, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Утім, за даними видання, лейбористи вважають, що відповідна заява може з’яватися вже у понеділок. Однак, джерело Reuters в уряді повідомило, що Стармер лишається зосередженим на своїй роботі й згадує попередні свої заяви про те, що з посади йти не збирається.