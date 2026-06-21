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Прем'єр Великої Британії Стармер може піти у відставку вже за декілька днів – ЗМІ

21 червня 2026, 10:53
Прем'єр Великої Британії Стармер може піти у відставку вже за декілька днів – ЗМІ
Фото: Getty Images
Лейбористи вважають, що відповідна заява може з’яватися вже у понеділок.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може оголосити про свою відставку вже у понеділок, 22 червня. В уряді кажуть, що він все ще зосереджений на роботі.
 
Про це написало видання Observer.
 
Видання інформує, що Стармер може оголосити про таке рішення після перемоги члена Лейбористської партії Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що забезпечило йому місце у парламенті. Вважається, що Бернем – один з головних конкурентів Стармера на посаду прем’єра.
 
Observer пише, що Стармер проводить вихідні зі своєю дружиною і буде радитися з нею, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Утім, за даними видання, лейбористи вважають, що відповідна заява може з’яватися вже у понеділок. Однак, джерело Reuters в уряді повідомило, що Стармер лишається зосередженим на своїй роботі й згадує попередні свої заяви про те, що з посади йти не збирається.
 
Співрозмовник Observer, близький до прем’єра, сказав, що Стармер поки не оголошуватиме про відставку, але буде повільнно відходити від обов’язків. Інший ж заявив, що британський глава уряду вже "змирився" з необхідністю віставки.
 
"Гадаю, він бачить реальність. Зупинити “хаос”  тепер неможливо, залишаючись на посаді, тож залишається лише один варіант. Думаю, він прийшов до висновку, що це – обов’язковий вибір на благо країни та партії", – каже співрозмовник видання.
 
Раніше Стармер заявив газеті Observer, що хоче залишатися на посаді 10 років.

 

Велика БританіяСтармер

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