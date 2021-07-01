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Прем'єр Японії запровадив режим НС у Токіо у зв'язку із зростанням кількості заражень коронавірусом - ЗМІ

Про запровадження режиму надзвичайного стану в Токіо і трьох прилеглих районах у зв'язку із зростанням кількості заражень коронавірусом заявив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.
Прем Фото: Shutterstock.com

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Режим, який триватиме з п'ятниці, 8 січня, до 7 лютого, передбачає закриття ресторанів і барів не пізніше ніж о 20:00. У заяві прем'єр закликає населення по змозі залишатися вдома, уникати місць великого скупчення людей. Штрафні санкції не заплановані.

Водночас залишаються відчиненими торговельні центри і школи, кінотеатрам, музеям та іншим аналогічним закладам рекомендовано знизити відвідуваність.

"Я впевнений, що ми зможемо подолати це, але я маю попросити всіх вас потерпіти обмежене життя ще якийсь час", - сказав Йосіхіде Суга журналістам після оприлюднення заяви.

За останню добу зростання кількості інфікованих COVID-19 у Токіо сягнуло рекордної цифри - 2 тис. 447.

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07 01 2021 15:45
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