Фредеріксен вважає, що москва не змогла б так довго підтримувати повномасштабне вторгнення в Україну "без допомоги Китаю".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку росії у війні проти України й звинуватила Пекін у тому, що він не дотримується правил міжнародної торгівлі.

В інтерв'ю Politico в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Фредеріксен назвала Китай частиною групи з чотирьох країн, включаючи росію, Північну Корею та Іран, тісна співпраця яких "має величезні глобальні наслідки".

"Я не думаю, що росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність", — сказала вона.

Вона додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Фредеріксен також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Україна та росія повинні припинити вогонь та розпочати переговори. Він традиційно назвав війну в нашій державі "українською кризою", згадавши про страждання цивільного населення, і виступив проти антиросійських санкцій.

"Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просування мирних переговорів", — наголосив він, додаючи, що головне завдання — зупинка бойових дій, щоб зона конфлікту не розширювалася.

Він назвав недопустимими застосування ядерної зброї, атаки на АЕС, цивільну інфраструктуру, а також постачання зброї сторонам. І це дивує, позаяк саме КНР відправляє рф верстати, мікроелектроніку та інші товари.