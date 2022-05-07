Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Прем'єрка Литви закликала ЄС створити механізм передачі російських активів на відновлення України

Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів
Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запропонувала створити юридичний механізм для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України.
Прем Фото: з вільного доступу
Про це вона заявила у виступі на Конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
 
"Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів", - сказала Шимоніте.
 
Вона зазначила, що Україна презентувала свій план відновлення і тепер партнери повинні продемонструвати, що можуть перейти від дискусій до його спільної імплементації.
 
"Ми повинні отримати більше фінансування з власних бюджетів, або зробити спільні запозичення. Але найбільш адекватний шлях – розглянути використання російських активів, заморожених через санкції. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але ми маємо реальний шанс зробити так, щоб агресор заплатив. Тому що ці активи знаходяться в наших банках", - сказала Шимоніте.
 
Вона також наголосила на необхідності скласти детальний план, хто і як кожна країна та організація буде залучена до відновлення реформованої України.
 
"Ми маємо продовжувати нашу військову, гуманітарну і фінансову підтримку України для перемоги в цій війні швидше. Об’єм нашої двосторонньої допомоги вже перевищив 500 млн євро. Литва перерахує додаткові 10 млн євро Нацбанку для надзвичайних потреб, і ми продовжимо підтримку України до вашої і нашої перемоги. Слава Україні", - завершила вона свій виступ.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2022 11:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.