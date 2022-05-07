НОВИНИПрем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запропонувала створити юридичний механізм для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єрка Литви закликала ЄС створити механізм передачі російських активів на відновлення України
Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів
Фото: з вільного доступу
Про це вона заявила у виступі на Конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів", - сказала Шимоніте.
Вона зазначила, що Україна презентувала свій план відновлення і тепер партнери повинні продемонструвати, що можуть перейти від дискусій до його спільної імплементації.
"Ми повинні отримати більше фінансування з власних бюджетів, або зробити спільні запозичення. Але найбільш адекватний шлях – розглянути використання російських активів, заморожених через санкції. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але ми маємо реальний шанс зробити так, щоб агресор заплатив. Тому що ці активи знаходяться в наших банках", - сказала Шимоніте.
Вона також наголосила на необхідності скласти детальний план, хто і як кожна країна та організація буде залучена до відновлення реформованої України.
"Ми маємо продовжувати нашу військову, гуманітарну і фінансову підтримку України для перемоги в цій війні швидше. Об’єм нашої двосторонньої допомоги вже перевищив 500 млн євро. Литва перерахує додаткові 10 млн євро Нацбанку для надзвичайних потреб, і ми продовжимо підтримку України до вашої і нашої перемоги. Слава Україні", - завершила вона свій виступ.
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