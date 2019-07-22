Прем'єрка Молдови привітала "Слугу народу" з перемогою: Вітаю вас із чітким голосуванням проти корупції
"Шановні українці, я вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосуванням за зміни, нових політиків, які будуть керуватися тільки національними інтересами", - написала Санду на своїй сторінці у Facebook, інформує "Європейська правда".
"Це велика відповідальність - завоювати довіру такої великої кількості людей, і я бажаю президенту і партії, яка підтримує його, великої сили і наполегливості в просуванні програми реформування для громадян України", - зазначила Санду.
За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Нагадаємо, Центральна виборча комісія підрахувала 33,79 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.
Перше місце, за цими даними, посідає партія '"Слуга народу" (42,15%).
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