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Прем'єрка Швеції потрапила у скандал через нелегальну прибиральницю

Прем'єр-міністр Швеції зазнала різкої критики після того, як у її будинку затримали працівницю клінінгової компанії, яка була нелегальною мігранткою.
Прем Фото: court.gov.ua
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.
 
Поліція прибула до будинку прем’єрки Магдалени Андерссон у Нака, неподалік Стокгольма, після того, як там випадково спрацювала охоронна сигналізація.
 
Будинок у Нака є сімейним будинком Андерссон, але нещодавно вона переїхала до офіційної резиденції прем'єр-міністра у Стокгольмі.
 
Після прибуття поліція виявила, що одній із прибиральниць було видано розпорядження про депортацію.
 
Андерссон, яка обіймає посаду з листопада, заявила, що розірвала всі контракти з клінінговою компанією. Вона додала, що керівник компанії запевнив її, що всі її співробітники працюють на законних підставах.
 
Прибиральниця, 20-річна жінка з Нікарагуа, була передана міграційному агентству Швеції.
 
Водночас не зрозуміло, чи справді прибиральниця перебувала у будинку прем'єр-міністра, коли прибула поліція. Власник клінінгової компанії повідомив шведському громадському мовнику SVT, що жінці не було доручено прибирати будинок, і насправді вона сиділа в машині зовні.
 
Інцидент стався 21 грудня, але шведські ЗМІ повідомили про нього лише у суботу.
 
Магдалена Андерссон, лідерка Соціал-демократичної партії та перша жінка - прем'єр-міністр Швеції, поставила боротьбу з нелегальною економікою у центр уваги свого керівництва.
 
У своїй інавгураційній промові минулого року вона закликала людей взяти на себе особисту відповідальність за боротьбу з організованою злочинністю, назвавши її ганебно добре інтегрованою частиною економіки.
 
Вона заявила ЗМІ, що цей інцидент наголошує на проблемі, на яку вона вже давно вказувала, і що для боротьби з шахрайством необхідно зробити більше.
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11 01 2022 11:41
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