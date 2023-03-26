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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Іспанії під час візиту до Китаю наполягатиме на територіальній цілісності України

26 березня 2023, 13:54
Прем'єр-міністр Іспанії під час візиту до Китаю наполягатиме на територіальній цілісності України
джерело regnum
Санчес зустрінеться з Сі Цзіньпіном.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що під час візиту до Китаю наступного тижня буде наполягати на справедливому мирі в Україні, який включає територіальну цілісність країни. 

Про це повідомляє Reuters.

Санчес сказав, що обговорить перспективи миру з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який намагається позиціонувати себе як посередника у війні рф проти України.

"Найважливіше ...це те, щоб коли цей мир буде досягнутий в Україні, він був справедливим і тривалим ... і коли ми говоримо про справедливість, я маю на увазі, що територіальна цілісність України, порушена путіним, буде поважатися", - сказав Санчес на прес-конференції.

Іспанія, член НАТО, чия зовнішня політика тісно пов'язана зі Сполученими Штатами, є союзником України і в липні візьме на себе головування в Раді ЄС.

Раніше повідомлялось, що Іспанія закликає не купувати російський скраплений газ

ІспаніяКитайСанчес

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