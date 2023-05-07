Прем'єр-міністр Японії відвідує Сеул, щоб налагодити тісніші стосунки на тлі загроз з боку КНДР – Reuters

Сторони намагаються закрити главу в історичних суперечках, які роками домінували у відносинах країн.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Сеула в неділю, 7 травня, щоб зустрітися з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Країни прагнуть поглибити зв'язки на тлі ядерної загрози з боку Північної Кореї і зростання впливу Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Це перший візит японського лідера до Сеула за останні 12 років і є продовженням поїздки Юна до Токіо в березні, де лідери намагалися закрити главу в історичних суперечках, які роками домінували у відносинах країн.

Незадовго до від'їзду Кісіда сказав журналістам, що сподівається на відкриту дискусію, засновану на відносинах довіри.

Юн зіштовхнувся з критикою через те, що віддав більше, ніж отримав у своїх зусиллях для поліпшення відносин із Японією, зокрема, запропонувавши, щоб південнокорейський бізнес, а не японські компанії, як того вимагає суд, виплачував компенсації жертвам примусової праці під час японської колоніальної окупації в 1910-1945 роках.

Південнокорейські чиновники сподіваються, що Кішіда зробить якийсь жест у відповідь і запропонує певну політичну підтримку, хоча мало хто з аналітиків очікує подальших офіційних вибачень за історичні помилки. Сам Юн дав зрозуміти, що не вважає це необхідним.

Натомість, за словами професора міжнародних відносин Корейського університету в Сеулі Шін-Ва Лі, основна увага зустрічі буде зосереджена на співпраці у сфері безпеки на тлі ядерної загрози з боку Північної Кореї.

"В межах "Вашингтонської декларації", яка окреслює плани щодо посилення розширеного стримування, Корея вивчатиме шляхи активізації спільних зусиль з Японією", - сказала вона.

"У нас є багато можливостей для співпраці, коли йдеться про протидію загрозі з боку Північної Кореї і забезпечення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - заявив представник японського МЗС.

Напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном зростає, оскільки Китай стає все більш наполегливим у своїх територіальних претензіях щодо Тайваню і Південно-Китайського моря, в той час, як США підтримують альянси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Але історичні відмінності між Південною Кореєю і Японією також загрожують кинути тінь на зв'язки країн.

Більшість жителів Південної Кореї вважають, що Японія недостатньо вибачилася за жорстокість під час окупації Кореї в 1910-1945 роках, каже Лі.

"Вони вважають, що прем'єр-міністр Кісіда повинен проявити щирість під час свого візиту до Південної Кореї, наприклад, згадати історичні питання і озвучити вибачення", - додала вона.

З іншого боку, Японія не поспішає, сказав колишній помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Рассел.

"Кісіда намагається не рухатися швидше, ніж дозволяє його внутрішня політика", - додав він.

"Тим не менш, Південна Корея є важливим сусідом, з яким ми повинні співпрацювати з різних глобальних питань", - заявило МЗС Японії.

Кісіда запросив Юна на саміт G7, який відбудеться наприкінці цього місяця в Японії, зокрема, в кулуарах плануються тристоронні переговори з США. Кішіда також наполягатиме на проведенні тристоронніх переговорів із Китаєм вже цього року.

Нагадаємо, що Північна Корея продовжує розширювати та реконструювати свій ядерний комплекс.