Жертвою відомих російських пранкерів Вована і Лєксуса стала прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, якій зателефонували і записали 13 хвилинну розмову.

Про це пише Reuters.

Сьогодні опублікували телефонний аудіозапис розмови, яка датується вереснем, російські пранкери Вован (Владімір Кузнєцов) і Лєксус (Алєксєй Столяров).

Вони не вперше розігрують європейських політиків.

Офіс прем'єр-міністра Італії в заяві висловив жаль щодо того, що її обманув самозванець, який видавав себе за голову Комісії Африканського Союзу.

Дзвінок відбувся 18 вересня перед зустрічі з африканськими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.

На запитання про повномасштабну війну росії проти України, Мелоні віжповіла: "Я бачу, що існує велика втома, я маю сказати правду, з усіх боків. Ми наближаємося до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід".

"Проблема полягає в тому, щоб знайти вихід, який може бути прийнятним для обох сторін, не руйнуючи при цьому міжнародне право", пише агентство.

Розмовляючи про позицію Італії, до якої першими прибувають багато мігрантів, які перетинають Середземне море, Мелоні висловила жаль, що міжнародні партнери роблять недостатньо для надання допомоги.

"Вони всі погоджуються з тим, що тільки Італія повинна вирішити цю проблему самотужки. Це дуже дурний спосіб мислення", - додала вона.

Загалом Мелоні підтримує Україну у війні, так в лютому прем’єрка Італії відвідала Україну.