Прем'єри Британії та Нідерландів пообіцяли створити "міжнародну коаліцію" для надання Україні винищувачів

Лідери також погодилися, що наші війська треба підтримувати в довгостроковій перспективі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у межах саміту Ради Європи в Ісландії домовився з главою уряду Нідерландів Марком Рютте про роботу над формуванням міжнародної коаліції з метою забезпечення України бойовим повітряним потенціалом.

Про це заявив прессекретар глави британського уряду, повідомляє Barron's.

Зокрема йдеться про закупівлю винищувачів F-16 для їх передачі українським військовим та підготовку наших пілотів

"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак – ред.) підтвердив свою впевненість у тому, що законне місце України – у НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади", – повідомили в представництві прем'єра Британії.

Крім цього, Сунак обговорив допомогу Україні з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони погодилися, що нашу державу необхідно продовжувати підтримувати "в цей поворотний момент", зокрема санкціями проти рф. Також політики заявили, що саміт "Великої Сімки", який має відбутися в японському місті Хіросіма цього тижня, буде "моментом демонстрації єдності та міжнародної підтримки України".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.