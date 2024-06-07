Президент Аргентини скасував зустріч з Макроном та може пропустити Саміт миру у Швейцарії

За словами видання, він отримає дві нагороди у Європі.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей скасував зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном та може не поїхати на Саміт миру у Швейцарії. Порядок денний Мілея змінився напередодні вирішального моменту для його пакета проринкових реформ у Сенаті країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що президент Аргентини також переніс візит на саміт G-7. Аргентинські ЗМІ повідомляють, що Мілей поїде до Європи 12-15 червня для саміту Великої Сімки, повернеться додому, а потім знову поїде до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.

Видання додає, що переговори щодо пакета реформ в Аргентині сприяли скасуванню візиту Мілея до Макрона. Це також ставить під загрозу його присутність на Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Bloomberg повідомив, що під час другої поїздки до Європи у червні Мілей поїде до Мадрида, щоб отримати відзнаку від лібертаріанського інституту в місцевому казино. Він також отримає нагороду від "Товариства Гайєка" у Гамбурзі 22 червня, після чого зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.