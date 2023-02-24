Президент Бразилії активізує кампанію з посередництва у припиненні війни росії в Україні – Bloomberg

Таким чином лідер хоче повернути Бразилію на політичну арену.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва намагається стати посередником у майбутніх переговорах між Україною та ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

План бразильського президента полягає у тому, щоб створити групу країн, які, ймовірно, захочуть відіграти посередницьку роль між Україною та росією. Лула бачить серед таких країн Індію, Китай та Індонезію.

У Міністерстві закордонних справ росії вже заявили, що розглядають план лідера Бразилії.

Нагадаємо, Бразилія від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зайняла мовчазну проросійську позицію. Зокрема, пропонували обговорювати Україну без участі самої України.

Раніше повідомлялось, що Китай оприлюднив текст "мирного плану" щодо війни в Україні.