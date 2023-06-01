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Президент Бразилії сказав, що тепер він підтримує Україну та засуджує агресора – The Guardian

01 червня 2023, 21:25
Президент Бразилії сказав, що тепер він підтримує Україну та засуджує агресора – The Guardian
Джерело: ria
До цього він був "на боці миру".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення росії в Україну. До цього він займав нейтральну позицію.

Він також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України, передає The Guardian.

Ці коментарі пролунали після зустрічі да Сілви з президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо у Бразилії.

Раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону у війні росії проти України, а прагне залишатися на "боці миру". Нещодавно да Сілва мав телефонну розмову з російським президентом, під час якої відхилив запрошення путіна приїхати до рф.

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