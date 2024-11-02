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ПОЛІТИКА

Президент Чехії дозволив 60 громадянам приєднатися до ЗСУ для боротьби з російськими окупантами

02 листопада 2024, 17:31
Президент Чехії дозволив 60 громадянам приєднатися до ЗСУ для боротьби з російськими окупантами
Джерело: chas.news
При цьому заявок було понад 180.

Президент Чехії Петер Павел дозволив 60 чеським громадянам воювати в лавах Збройних Сил України проти російських загарбників.

Про це повідомляє Český rozhlas з посиланням на прессекретаря голови держави Філіпа Платоша.

Законодавство Чехії забороняє громадянам брати участь у військових чи напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента. За словами Платоша, що у Павела просили дозволу приєднатися до українських військових понад 180 громадян Чехії. Кількість відмов у цьому випадку невідома.

У лютому цього року Павел дозволив ще 20 чехам приєднатися до лав ЗСУ. Натомість відхилив тоді він 56 заявок. 

ЧехіяЗСУросія окупанти

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