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Президент Федерації велоспорту України - чемпіонці Євроігор: "Будеш смердіти - проженемо і не згадаємо"

Неприємне листування між функціонером і спортсменкою
Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко різко висловився на адресу Анни Соловей, яка минулого тижня стала чемпіонкою на II Європейських іграх в Мінську в гонці за очками на 25 км на треку.
Президент Федерації велоспорту України - чемпіонці Євроігор: "Будеш смердіти - проженемо і не згадаємо" Фото: Федерація велосипедного спорту України

Спортсменка висловила здивування тим фактом, що на сторінці Федерації велоспорту України в Facebook із золотою медаллю на змаганнях привітали в першу чергу не її, а главу Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора.

Саме на ці слова Соловей і відреагував Башенко.

Нагадаємо, для 27-річної Соловей це друга медаль на Європейських іграх. Чотири роки тому в Баку вона завоювала срібло.

У Мінську збірна України посіла третє місце медального заліку, завоювавши 51 медаль: 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.

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02 07 2019 13:31
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