НОВИНИПрезидент Федерації велоспорту України Олександр Башенко різко висловився на адресу Анни Соловей, яка минулого тижня стала чемпіонкою на II Європейських іграх в Мінську в гонці за очками на 25 км на треку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Федерації велоспорту України - чемпіонці Євроігор: "Будеш смердіти - проженемо і не згадаємо"
Неприємне листування між функціонером і спортсменкою
Фото: Федерація велосипедного спорту України
Спортсменка висловила здивування тим фактом, що на сторінці Федерації велоспорту України в Facebook із золотою медаллю на змаганнях привітали в першу чергу не її, а главу Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора.
Саме на ці слова Соловей і відреагував Башенко.
Нагадаємо, для 27-річної Соловей це друга медаль на Європейських іграх. Чотири роки тому в Баку вона завоювала срібло.
У Мінську збірна України посіла третє місце медального заліку, завоювавши 51 медаль: 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 07 2019 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"