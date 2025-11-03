Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії припустив можливу зустріч Трампа та путіна на саміті G20 в Африці

03 листопада 2025, 12:34
Президент Фінляндії припустив можливу зустріч Трампа та путіна на саміті G20 в Африці
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Саміт G20 вібудеться наприкінці листопада.

Президент Фінляндії Александер Стубб припустив, що американський лідер Дональд Трамп та очільник кремля владімір путін могли б провести нову зустріч в Африці. За його словами, вона може відбутись наприкінці листопада на саміті G20, пише Yle.

Цьогорічний саміт "Великої двадцятки" відбудеться 21-22 листопада у Йоганнесбурзі. Стубб не розкрив подробиць своєї ідеї, але Трамп ще у серпні заявляв, що не поїде до ЮАР, адже влада країни проводить "геноцид" білого населення. Окремо спікер кремля Дмітрій Пєсков казав, що російський лідер також не поїде на саміт. 

Владімір ПутінДональд ТрампG20ФінляндіяАлександер Стубб

Останні матеріали

Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється