Саміт G20 вібудеться наприкінці листопада.

Президент Фінляндії Александер Стубб припустив, що американський лідер Дональд Трамп та очільник кремля владімір путін могли б провести нову зустріч в Африці. За його словами, вона може відбутись наприкінці листопада на саміті G20, пише Yle.

Цьогорічний саміт "Великої двадцятки" відбудеться 21-22 листопада у Йоганнесбурзі. Стубб не розкрив подробиць своєї ідеї, але Трамп ще у серпні заявляв, що не поїде до ЮАР, адже влада країни проводить "геноцид" білого населення. Окремо спікер кремля Дмітрій Пєсков казав, що російський лідер також не поїде на саміт.