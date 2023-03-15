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Президент Фінляндії вирушить до Туреччини: говоритиме з Ердоганом про вступ у НАТО

15 березня 2023, 15:35
Президент Фінляндії вирушить до Туреччини: говоритиме з Ердоганом про вступ у НАТО
Джерело: ukrinform.ua
Серед усіх країн Північноатлантичного альянсу наразі лише Туреччина та Угорщина не схвалили заявки Швеції та Фінляндії на вступ.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер і п’ятницю здійснить робочий візит до Туреччини, головною темою буде схвалення Анкарою вступу Фінляндії та Швеції у НАТО.

Про це повідомляє видання Yle.

Разом із президентом їде також міністр закордонних справ Пекка Гаавісто. На початку візиту, у четвер, вони вирушать у регіони на південному сході країни, що постраждали від сильних землетрусів 6 лютого.

Зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом запланована на п’ятницю. Під час неї обговорять допомогу для відновлення постраждалих регіонів, геополітичну ситуацію та ситуацію з ратифікацією вступу Фінляндії і Швеції в НАТО.

ТуреччинаНАТОФінляндіяпрезидентвступЕрдоган

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