Президент Фінляндії вирушить до Туреччини: говоритиме з Ердоганом про вступ у НАТО

Серед усіх країн Північноатлантичного альянсу наразі лише Туреччина та Угорщина не схвалили заявки Швеції та Фінляндії на вступ.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер і п’ятницю здійснить робочий візит до Туреччини, головною темою буде схвалення Анкарою вступу Фінляндії та Швеції у НАТО.

Про це повідомляє видання Yle.

Разом із президентом їде також міністр закордонних справ Пекка Гаавісто. На початку візиту, у четвер, вони вирушать у регіони на південному сході країни, що постраждали від сильних землетрусів 6 лютого.

Зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом запланована на п’ятницю. Під час неї обговорять допомогу для відновлення постраждалих регіонів, геополітичну ситуацію та ситуацію з ратифікацією вступу Фінляндії і Швеції в НАТО.