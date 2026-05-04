Президент Фінляндії закликав Європу бачити в Україні партнера, а не лише отримувача допомоги

04 травня 2026, 17:59
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Президент Фінляндії зазначив, що Європі треба відійти від позиції, що Україні потрібно лише давати.

Європі потрібно говорити не про те, чого Україна хоче від неї, а про те, як Україна може допомогти Європі, вважає президент Фінляндії Александр Стубб.

Як пише Yle, на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі в понеділок він вказав, що  співпраця з Україною має відбуватись з розумінням того, що країна залишатиметься європейською державою навіть після війни, а росія залишатиметься найбільшою загрозою безпеці Європи. І саме тому, за словами Стубба, він з самого початку був прихильником членства України в ЄС та в НАТО.

"Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, до речі, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна", – цитує у свою чергу слова фінського президента "Укрінформ".

Він вказав, що це і є однією із причин, чому  саме Україна зараз допомагає країнам Близького Сходу.

Водночас Стубб зазначив, що Європа зараз має приблизно 2 млн військових, росія – приблизно 1 млн 300 тис., а  Україна - 800 тис. військових.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється