Президент Франції і засновник Facebook обговорили методи боротьби з пропагандою ненависті в Інтернеті

"Він дозволить платформам розробити інноваційні рішення для того, щоб забезпечити безпеку користувачів, і бути повністю підзвітними перед регулятором за те, наскільки добре вони це роблять"

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю обговорив в Єлисейському палаці з засновником соцмережі Facebook Марком Цукербергом заходи з боротьби з пропагандою ненависті в Інтернеті.

За даними телеканалу, ці заходи викладені в 33-сторінковій доповіді, яка була підготовлена спеціально до цієї зустрічі. У ній зокрема міститься пропозиція про більший доступ французької влади до алгоритмів Facebook для контролю за пропагандою ненависті, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на французький телеканал France 24.

Французька влада хотіла б виробити модель, яка стала б чимось середнім між американською політикою "ніяких утисків" з одного боку і жорсткою цензурою в стилі "Великого китайського файрвола" з іншого, зазначає телеканал.

Автори доповіді вважають, що самоцензура в соцмережах працює недостатньо ефективно. Як приклад вони згадали відеокадри, зроблені в момент скоєння недавніх терактів у мечетях Нової Зеландії, які протягом декількох днів були доступні користувачам.

У доповіді також містяться пропозиції, згідно з якими уряд може ініціювати розслідування і штрафувати соцмережі, в разі, якщо вони не будуть брати на себе відповідальність за контент.

Коментуючи цю доповідь один з віце-президентів Facebook Річард Аллен заявив, що "він відкриває шлях до нової моделі регулювання контенту", а також що "у нього є потенціал для ефективності та дієвості".

"Він дозволить платформам розробити інноваційні рішення для того, щоб забезпечити безпеку користувачів, і бути повністю підзвітними перед регулятором за те, наскільки добре вони це роблять", - додав Аллен.

Доповідь підготовлена після того, як представники французьких регулюючих органів протягом шести місяців працювали в Facebook, спостерігаючи за політикою компанії.

Нагадаємо, що співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею.