Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революцію гідності назвав "переворотом"
Про це повідомляє хорватське видання Dnevnik, зазначає "Громадське".
У відповідь на запитання, як Хорватія відреагує на загострення ситуації в Україні, Міланович заявив: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного. Якщо буде ескалація, виведемо [з регіону] останнього хорватського солдата".
На його думку, Україні не місце в НАТО. Події Революції Гідності Міланович називає "недемократичним рухом" і "переворотом".
"Історія була така - Україна йде на захід, бо в Росії нема чого просити, а в ЄС будуть молочні ріки й киселеві береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС не дав Україні нічого", - сказав він.
За словами Мілановича, Хорватія повинна втікати від України, як від пожежі, а не бути пожежником. "Хорватію це не стосується, і я не дозволю цього".
Не перша подібна заява
Напередодні командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах 22 січня заявив, що "кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться". За його словами, наразі Україна не може виконати вимоги щодо вступу до НАТО, оскільки її частина окупована. Також, на думку Шенбаха, мета Путіна полягає не в тому, "щоб мати маленьку смужку української землі", а в тому, щоб розколоти Євросоюз і домогтися поваги, "якої він вимагає і, ймовірно, навіть заслуговує".
У МЗС України назвали висловлювання Шенбаха "категорично неприйнятними". Відомство вимагало публічного спростування з боку уряду Німеччини. У Міністерстві оборони Німеччини згодом заявили, що висловлювання командувача Шенбаха "жодним чином не відповідають позиції федерального Міноборони". А сам військовий подав у відставку.
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