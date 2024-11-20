Президент Ірану закликав Папу Римського використати свій вплив для припинення війни на Близькому Сході

Пезешкіан додав, що Тегеран готовий конструктивно співпрацювати з Ватиканом для просування миру і справедливості у світі.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан закликав Папу Римського Франциска використати свій вплив на християнські уряди для припинення війни на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

"Заохочуйте світових лідерів, особливо християнські уряди, запобігти продовженню агресії злочинного ізраїльського режиму", — сказав Пезешкіан у зверненні до Папи Франциска.

Послання було виголошено іранською делегацією, яка брала участь у заході з питань релігії, що проходив у Ватикані, повідомляє урядовий сайт Ірану.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск може підтримати мирну угоду, що, ймовірно, допоможе новообраному президенту США Дональду Трампу переконати Україну в необхідності територіальних поступок на користь росії.