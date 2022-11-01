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Президент Казахстану: Військових ОДКБ виведуть впродовж 10 днів

Основну місію миротворчого контингенту ОДКБ завершено. За два дні розпочнеться виведення миротворчого контингенту. Війська ОДКБ будуть виведені протягом 10 днів
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення в країні військової місії Організації договору колективної безпеки.
Президент Казахстану: Військових ОДКБ виведуть впродовж 10 днів Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Tengrinews.kz. 
 
За словами президента, вже за два дні почнеться виведення іноземних військових з території Казахстану.
 
"Основну місію миротворчого контингенту ОДКБ завершено. За два дні розпочнеться виведення миротворчого контингенту. Війська ОДКБ будуть виведені протягом 10 днів", - сказав Токаєв на засіданні парламенту.
 
Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто у Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли у масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.
 
Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.
 
У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинули щонайменше 30 людей.
 
Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 госпіталізовані.
 
На всій території країни запроваджений режим надзвичайного стану.
 
7 січня президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.
 
9 січня Міністерство внутрішніх справ країни заявило про затримання 7 939 людей під час протестів.
 
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11 01 2022 09:52
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