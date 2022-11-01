ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення в країні військової місії Організації договору колективної безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Казахстану: Військових ОДКБ виведуть впродовж 10 днів
Основну місію миротворчого контингенту ОДКБ завершено. За два дні розпочнеться виведення миротворчого контингенту. Війська ОДКБ будуть виведені протягом 10 днів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Tengrinews.kz.
За словами президента, вже за два дні почнеться виведення іноземних військових з території Казахстану.
"Основну місію миротворчого контингенту ОДКБ завершено. За два дні розпочнеться виведення миротворчого контингенту. Війська ОДКБ будуть виведені протягом 10 днів", - сказав Токаєв на засіданні парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто у Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли у масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.
Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.
У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинули щонайменше 30 людей.
Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 госпіталізовані.
На всій території країни запроваджений режим надзвичайного стану.
7 січня президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.
9 січня Міністерство внутрішніх справ країни заявило про затримання 7 939 людей під час протестів.
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