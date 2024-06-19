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Президент Казахстану зробив заяву після замаху на журналіста

19 червня 2024, 15:47
Президент Казахстану зробив заяву після замаху на журналіста
Фото: Главком
Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо замаху на Айдоса Садикова і готовий долучитися до розслідування.

Про це повідомляє Tengrinews

"Всі колізії, розбіжності у нашому суспільстві слід вирішувати виключно у правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно з основними міжнародними нормами. Саме з цієї точки зору необхідно розглядати злочин, що відбувся вчора, у Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова" – заявив Токаєв.

Він додав,  що в Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону.

Президент також доручив по лінії дипломатичного відомства та правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо замаху на Садикова.

"В разі потреби казахські офіційні органи готові підключитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини", – сказав Токаєв. 

Нагадаємо, що вчора в Києві невідомий вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Раніше РБК-Україна із посиланням на джерела повідомляє, що невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.
КазахстанжурналістКасим-Жомарт Токаєвпрезидент

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