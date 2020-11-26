Президент Кенії видалився з Twitter, бо через образи в соцмережі не міг заснути

Президент Кенії Ухуру Кеніята видалив особистий акаунт у Twitter, бо не міг заснути через образи у свій бік від інших користувачів соціальної мережі.

Повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

"Я б вважав за краще поговорити з дружиною, поспати, а вранці прокинутися й піти на роботу", - прокоментував Кеніята видалення з соцмережі.

Особистий акаунт у Twitter глави держави Кенії налічував понад три мільйони підписників. Після його видалення для офіційних заяв адміністрація президента буде використовувати акаунт Державного будинку, за яким стежать приблизно мільйон користувачів.

Видання зазначає, що кенійці у Twitter дуже активні. Вони багато пишуть і коментують, а також часто вступають у суперечки з авторами постів з інших країн.

У серпні 2017-го Ухуру Кеніята був оголошений переможцем на президентських виборах у Кенії попри те, що опозиція відмовлялася визнати результат. Він очолює країну з 2013 року.

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