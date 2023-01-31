Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Литви закликав союзників припинити проводити червоні лінії й дати Україні всю необхідну зброю

31 січня 2023, 13:37
Президент Литви закликав союзників припинити проводити червоні лінії й дати Україні всю необхідну зброю
джерело pravda
Міжнародні партнери мають перетнути так звані "червоні лінії" та відправити Україні винищувачі та ракети великої дальності для боротьби проти російської агресії.

Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа  в інтерв'ю LRT 

"Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами, західними країнами, демократіями, а терористичною державою росія, яка намагається провести їх через страх і погрози. І вона намагається їх нав'язати", - сказав він.

Науседа зазначив, що в питанні України вже перейдено низку червоних ліній.

"Я говорю не тільки про танки. Колись табу, червоною лінією був і статус кандидата на вступ до ЄС. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що буде надсилати лише бронежилети, каски і тому подібне, але не зброю. Але ця червона лінія також була пройдена досить давно", - сказав президент.

"Цей рубікон перейдено, тому я дуже сподіваюся, що ця червона лінія - якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує тільки в наших головах - також буде перейдена", - сказав він, маючи на увазі прохання Києва про винищувачі та ракети далекого радіуса дії.

"Тому що винищувачі і ракети далекого радіуса дії є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось-ось станеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань", - сказав Науседа.

"Тому моя відповідь на ваше запитання - ці червоні лінії мають бути перетнуті", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більше важкого озброєння від союзників по НАТО, в тому числі винищувачів і ракет дальнього радіуса дії, щоб протистояти російському вторгненню.

Раніше повідомлялось, що колишній глава Пентагону закликав надати Україні винищувачі та ATACMS.

війнаЛитвазброя

Останні матеріали

Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Політика
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 31 січня 2023, 09:06
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Політика
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Переклад iPress – 30 січня 2023, 11:11
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Політика
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 січня 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється