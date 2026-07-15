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Президент Литви заявив, що росія, ймовірно, готує атаки на критичну інфраструктуру країн НАТО

15 липня 2026, 13:35
Президент Литви заявив, що росія, ймовірно, готує атаки на критичну інфраструктуру країн НАТО
джерело president.gov.ua
Науседа не назвав потенційні цілі, однак додав, що Литва вже посилила охорону своїх транспортних та енергетичних об'єктів.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що росія може планувати провокації у Польщі чи країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО. За даними розвідки, москва може атакувати критичну інфраструктуру країн.
 
Про це литовський президент розповів в інтерв’ю BNS, цитує LRT.
 
За словами лідера країни, розвідка отримала сигнали про підготовку ймовірних атак росії на важливі об'єкти країн НАТО. Науседа не назвав потенційні цілі, однак додав, що Литва вже посилила охорону своїх транспортних та енергетичних об'єктів.
 
"Ми отримали такі сигнали від наших спецслужб. У них немає конкретного місця чи часу, бо це просто неможливо визначити. Цілком імовірно, що інша сторона навіть не завершила планування, і нам відомо лише про сам факт підготовки або про кінцеву мету", – заявив Науседа.
 
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що рф готує проти НАТО провокацію під чужим прапором. Для атаки на країну НАТО або саму росію путін планує застосувати українські безпілотники, оскільки він "у відчаї й програє".
війна в Україніросія окупантиНАТО

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