Президент "МАУ" закликав країни, чиї громадяни постраждали в авіакатастрофі в Ірані, об'єднати зусилля
Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) Євген Дихне закликав міжнародні організації та країни, чиї громадяни постраждали в авіакатастрофі в Ірані, об'єднати зусилля для забезпечення проведення розслідування і визначення відповідальних за загибель 176 пасажирів і членів екіпажу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він також наголосив, що поширене українським ЗМІ відео (сюжет на телеканалі ТСН) - іще один доказ того, що літак "МАУ" був знищений ракетою, і не було жодних обмежень чи попереджень від диспетчерів про те, що є будь-які ризики для виконання польотів цивільних повітряним судном у районі аеропорту.
"Цей факт - іще один сигнал для світової спільноти звернути додаткову увагу на питання безпеки авіапростору. І я закликаю всі країни, громадяни яких постраждали в цій жахливій катастрофі, й міжнародні організації об'єднати зусилля для забезпечення глибокого та повного проведення розслідування і визначення відповідальних за загибель 176 пасажирів і членів екіпажу", - наголосив Дихне.
При цьому він зазначив, що "МАУ", як і раніше, не коментуватиме перебіг розслідування і наявні докази, отримані слідчими.
"Я також дуже сподіваюся, що процес компенсаційних виплат сім'ям буде максимально прискорено. І я закликаю всіх не створювати чергових сенсацій навколо катастрофи в Ірані, адже це питання перебуває в площині міжнародних відносин і чітко регулюється міжнародними правилами й документами", - зазначив президент "МАУ".
Як повідомлялося, директор з розслідувань катастроф в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резаіфар повідомив, що Тегеран більше не ділитиметься з Україною матеріалами у справі авіакатастрофи літака "МАУ" в зв'язку з оприлюдненням аудіозапису переговорів диспетчера з пілотом іранського літака.
У неділю в ефірі програми "ТСН. Тиждень" було оприлюднено аудіозапис переговорів диспетчерського аеропорту Тегерана та другого пілота іранської компанії "Асеман Ейрлайнз". Як випливає з запису, людина за штурвалом іранського лайнера бачила запуск ракети й вибух.
Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.
Нагадаємо, що Україна не бачить належної реакції Ірану на катастрофу літака МАУ.
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