Президент "Мотор Січі" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР у перші місяці війни – СБУ

Президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва затримала у жовтні 2022 року.

Служба безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на росію – він блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатного передавання відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Проте колаборант Богуслаєв навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.

"Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).