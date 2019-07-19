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Президент не бачить подальшої співпраці з Парубієм і заявив, що говоритиме вже з новою Радою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить подальшої співпраці зі спікером Ради Андрієм Парубієм та буде говорити вже з новим складом Верховної Ради після виборів
Напередодні Зеленський двічі просив Парубія скликати депутатів.
Президент не бачить подальшої співпраці з Парубієм і заявив, що говоритиме вже з новою Радою Фото:president.gov.ua

"Подальших дій з паном Парубієм, як зі спікером цієї Верховної Ради я більше не бачу", — заявив він під час презентації мобільних житлових модулів у Міністерстві оборони України, інформує "Громадське".

Зеленський зауважив, що раніше пропонував народним депутатам знизити прохідний бар’єр, але вони відмовились розглянути його відповідний законопроект. 

"Я дуже хотів знизити прохідний бар`єр. Це були наших дві пропозиції: давайте приберемо мажоритарників і знизимо бар`єр до 3%. Вони могли це зробити за 1, 2, 3 дня", — зазначив він, зауваживши, що це була його пропозиція на першій зустрічі з Парубієм. 

"На жаль дуже багато партій не зможуть пройти бар’єр в 5% і це буде саме через пана Парубія",  — додав він.

Нагадаємо, напередодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторно пояснив Президенту Володимиру Зеленському причини відмови у скликанні позачергового засідання парламенту і попросив главу держави привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

Нагадаємо, 16 липня Президент Зеленський направив Парубію лист, в якому попросив його скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня для прийняття антикорупційних ініціатив. Парубій заявив, що зараз може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, в зв'язку з чим попросив президента України привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

18 липня Зеленський направив новий лист Парубію, в якому зазначив, що десята сесія Ради триває до 19 липня і таким чином, відповідно до законодавства, до цієї дати за вимогою визначених Конституцією осіб спікер повинен скликати позачергове засідання Ради. Зеленський звинуватив Парубія в тому, що він "просто не спроможний на самопожертву на благо українського народу".

"Усе, що ви продемонстрували, - це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність", - прокоментував своє послання Володимир Зеленський.

У травні Рада вже проводила позачергове засідання на прохання Зеленського. Воно завершилося безрезультатно, тому що депутати відмовилися змінювати виборче законодавство за пропозицією президента.

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