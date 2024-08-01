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ПОЛІТИКА

Президент Німеччини закликав до єднання Європи та підтримки України на тлі російської агресії

01 серпня 2024, 15:42
Президент Німеччини закликав до єднання Європи та підтримки України на тлі російської агресії
штайнмаєр
Німецький президент приїхав до польської столиці на річницю Варшавського повстання.

У річницю Варшавського поставання президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав польську столицю та попросив вибачення у поляків за злочини нацистів. У своїй промові він згадав російську агресію проти України та закликав до єднання Європи на фоні повернення війни на континент.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Німецький президент назвав повстання польської Армії Крайової проти нацистів взірцем волі до самоствердження. Він закликав не забувати страждання, які принесли сусіду загарбники. 

Частина виступу Штайнмаєра була присвячена сучасним подіям у Європі. Він відзначив солідарність, з якою німці та поляки сьогодні сприяють миру на континенті. 

"І ми робимо це разом, захищаючи наші кордони та наш Альянс і підтримуючи Україну… путін повернув війну в Європу…, він хоче знищити Україну і погрожує всім нам. Ось чому зараз і в найближчі роки важливо одне: залишаймося згуртованими в Європі! Будьмо сильними!", — наголосив німецький президент. 

Варшавське повстання розпочалось 1 серпня 1944 року під час нацистської окупації Польщі. Його організувала польська Армія Крайова та уряд країни у вигнанні. Радянська армія не прийшла на допомогу полякам, хоча, за твердженням істориків, могла це зробити. Повстання призвело до десятків тисяч загиблих, переважно серед мирних жителів та стало символом опору нацистській окупації. 

НімеччинаПольщавійнаШтайнмаєрпідтримка України

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