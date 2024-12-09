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ПОЛІТИКА

Президент Південної Кореї може отримати заборону на виїзд за межі країни

09 грудня 2024, 11:11
Президент Південної Кореї може отримати заборону на виїзд за межі країни
Фото: Reuters
Заборона на поїздки за кордон розглядається в рамках розслідування можливих звинувачень у заколоті.

Поліція Південної Кореї розглядає можливість заборони президенту Юн Сок Йолю виїжджати за межі країни. Причиною цього стала його спроба запровадити воєнний стан.

Про це повідомляє Associated Press.

Заборона на поїздки за кордон розглядається в рамках розслідування можливих звинувачень у заколоті через короткочасне введення президентом країни військового стану минулого тижня.

Як повідомляється, головна опозиційна Демократична партія назвала введення воєнного стану Юном "неконституційним, незаконним заколотом та переворотом". Політсила подала скарги в поліцію щонайменше на 9 осіб, включаючи президента і колишнього міністра оборони.

І хоча глава держави здебільшого користується імунітетом від судового переслідування під час перебування на посаді, але це не поширюється на звинувачення у заколоті чи державній зраді.

Нагадаємо, 3 грудня президент Кореї Юн Сок Ель ввів воєнний стан. Причиною стали не військова загроза країні чи щось подібне, а політичні мотиви. Однак через шість годин наказ було скасовано.

Південна Кореявоєнний станЮн Сок Йолю

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