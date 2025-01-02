Президент Південної Кореї заявив про боротьбу до кінця на тлі імпічменту та загрози арешту

За словами адвоката відстороненого від обов'язків президента, Юн, якому було оголошено імпічмент, надіслав своїм прихильникам листа.

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю після оголошення імпічменту загрожує арешт, який затвердив суд. Однак він обіцяє боротися до кінця.

Про це повідомляє Reuters.

За словами адвоката відстороненого від обов'язків президента, Юн, якому було оголошено імпічмент, надіслав своїм прихильникам листа. У ньому він заявив, що буде "боротися до кінця", оскільки влада може спробувати його заарештувати через нетривалий воєнний стан, запроваджений 3 грудня 2024 року.

"Я спостерігаю в прямому ефірі на YouTube за всією тією роботою, яку ви робите. Я буду боротися до кінця, щоб захистити цю країну разом із вами", - написав він у листі своїм прихильникам.

Як пише Reuters, мова йде про сотні прихильників Юна, які зібралися біля його офіційної резиденції, протестуючи проти його розслідування.

Тим часом опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті та очолила імпічмент Юна 14 грудня, заявила, що лист доводить, що Юн був в омані і досі сповнений рішучості завершити своє "повстання".

"Начебто спроб організувати заколот було недостатньо, він тепер підбурює своїх прихильників до екстремального зіткнення", - заявив представник партії Чо Син Ле.

31 грудня, суд затвердив ордер на арешт Юн Сок Йоля, що потенційно може зробити його першим чинним президентом, затриманим у рамках розслідування звинувачень в організації заколоту шляхом спроби ввести воєнний стан.