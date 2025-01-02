Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Південної Кореї заявив про боротьбу до кінця на тлі імпічменту та загрози арешту

02 січня 2025, 11:19
Президент Південної Кореї заявив про боротьбу до кінця на тлі імпічменту та загрози арешту
За словами адвоката відстороненого від обов'язків президента, Юн, якому було оголошено імпічмент, надіслав своїм прихильникам листа.

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю після оголошення імпічменту загрожує арешт, який затвердив суд. Однак він обіцяє боротися до кінця.

Про це повідомляє Reuters.

За словами адвоката відстороненого від обов'язків президента, Юн, якому було оголошено імпічмент, надіслав своїм прихильникам листа. У ньому він заявив, що буде "боротися до кінця", оскільки влада може спробувати його заарештувати через нетривалий воєнний стан, запроваджений 3 грудня 2024 року.

"Я спостерігаю в прямому ефірі на YouTube за всією тією роботою, яку ви робите. Я буду боротися до кінця, щоб захистити цю країну разом із вами", - написав він у листі своїм прихильникам.

Як пише Reuters, мова йде про сотні прихильників Юна, які зібралися біля його офіційної резиденції, протестуючи проти його розслідування.

Тим часом опозиційна Демократична партія, яка має більшість у парламенті та очолила імпічмент Юна 14 грудня, заявила, що лист доводить, що Юн був в омані і досі сповнений рішучості завершити своє "повстання".

"Начебто спроб організувати заколот було недостатньо, він тепер підбурює своїх прихильників до екстремального зіткнення", - заявив представник партії Чо Син Ле.

31 грудня, суд затвердив ордер на арешт Юн Сок Йоля, що потенційно може зробити його першим чинним президентом, затриманим у рамках розслідування звинувачень в організації заколоту шляхом спроби ввести воєнний стан.

Південна КореяімпічментЮн Сок Йолю

Останні матеріали

Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється