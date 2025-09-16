Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Президент Польщі вимагає пояснень щодо руйнування будинку: причиною могла бути ракета F-16, а не дрон

16 вересня 2025, 18:43
Фото: Getty Images
У заяві також уточнюється, що ані Бюро нацбезпеки, ані президент не були поінформовані про остаточні висновки щодо причини руйнування будинку.

Президент Польщі Кароль Навроцький зажадав від уряду невідкладних пояснень після публікації видання Rzeczpospolita, в якій йдеться, що дах будинку у Вириках, постраждалого під час ранкового вторгнення російських безпілотників, міг бути зруйнований не дроном, а ракетою з винищувача F-16.

Як повідомляє RMF24, Бюро національної безпеки Польщі оприлюднило заяву, у якій Навроцький наголосив, що очікує від уряду швидких і повних пояснень інциденту. "Немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися", – зазначив президент.

У заяві також уточнюється, що ані Бюро нацбезпеки, ані президент не були поінформовані про остаточні висновки щодо причини руйнування будинку.

За даними Rzeczpospolita, дах будинку, що постраждав під час першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, зруйнувався внаслідок ракети F-16 із несправною системою наведення. Це був єдиний випадок руйнувань серед близько двох десятків атак безпілотників, уламки яких були знайдені у різних регіонах країни, деякі на відстані майже 300 км від східного кордону.

ПольщаДронF-16Кароль Навроцький

