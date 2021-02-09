Президент Польщі затвердив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.
Тепер документ відправлений до Сейму, який повинен підтвердити рішення президента.
Засідання нижньої палати парламенту, швидше за все, відбудеться в понеділок. Депутати мають право відхилити президентську постанову, але для цього їм потрібна більшість. З цього приводу йде політична боротьба, наголошує видання.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у вівторок, що уряд вирішив звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств.
"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", - сказав у четвер на пресконференції речник президента Блажей Спихальский.
За його словами, постанова була відправлена для публікації у Законодавчому віснику, після чого вона набуде чинності, а також спікеру Сейму.
За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із них 1000 нелегалів затримали.
До сусідньої Литви з території Білорусі за 2021 рік прибуло понад 4 тисячі нелегальних мігрантів, з них більшість - протягом липня.
Нагадаємо, що президент Польщі у своїй промові до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу - наголосив, що у сучасному світі також є загрози, і не варто вважати, що мир буде тривати вічно.
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