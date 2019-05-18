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Президент призначив Сенцову і Сущенку стипендії імені Левка Лук'яненка

Відповідно до Указу державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку"
Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка".
Президент призначив Сенцову і Сущенку стипендії імені Левка Лук Фото: Укрінформ

Серед тих, кому надані стипендії, - в'язні Кремля режисер Олег Сенцов, журналіст Укрінформу Роман Сущенко, кримський журналіст Микола Семена та Володимир Балух, який вивісив на своєму будинку в окупованому РФ Криму український прапор, повідомляє прес-служба глави держави.

"Відповідно до Указу державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку", - йдеться в повідомленні.

Також призначені стипендії імені Левка Лук'яненка строком на один рік кримськотатарським діячам Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, які також були політв'язнями Кремля, Росія видала їх Туреччині, і вони змогли повернутися в Україну.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав закону про функціонування української мови як державної.

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18 05 2019 20:33
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