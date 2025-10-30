Президент США доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї Сполучених Штатів.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"росія посідає друге місце, а Китай віддалено третє, але вже за 5 років він може вийти на перше.
З огляду на програми випробувань інших країн, я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", - йдеться в пості.
Трамп також наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, та що під час його першого терміну відбулося повне оновлення і модернізація наявного арсеналу.
Нагадаємо, що в серпні Трамп вже заявляв про повну готовність США до ядерного конфлікту з рф.