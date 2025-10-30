Президент США доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї

Трамп підкреслив готовність Вашингтону протистояти москві та Пекіну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї Сполучених Штатів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"росія посідає друге місце, а Китай віддалено третє, але вже за 5 років він може вийти на перше.

З огляду на програми випробувань інших країн, я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", - йдеться в пості.

Трамп також наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, та що під час його першого терміну відбулося повне оновлення і модернізація наявного арсеналу.

Нагадаємо, що в серпні Трамп вже заявляв про повну готовність США до ядерного конфлікту з рф.