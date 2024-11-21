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Президент та уряд Ізраїлю різко розкритикували МКС за ордери Нетаньягу і Галанту

21 листопада 2024, 17:05
Президент та уряд Ізраїлю різко розкритикували МКС за ордери Нетаньягу і Галанту
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
В ізраїльському уряді звинуватили МКС в антисемітизмі.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог різко розкритикував Міжнародний кримінальний суд за ордери на арешт прем'єра Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. В ізраїльському уряді звинуватили МКС в антисемітизмі.
 
Про це Герцог повідомив у X (Twitter).
 
"Це темний день для справедливості. Чорний день для людства. Прийняте недобросовісно, ​​обурливе рішення МКС перетворило загальне правосуддя на загальне посміховисько", - написав президент Ізраїлю.
 
Герцог заявив, що Ізраїль має обов'язок і право захищати свій народ. Рішення МКС, на його думку, перетворило систему правосуддя на "живий щит для злочинів Хамас".
 
В уряді Ізраїлю також розкритикували рішення Міжнародного кримінального суду. Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, якого цитує The Times of Israel, звинуватив МКС в антисемітизмі.
 
"Це сучасний антисемітизм під виглядом справедливості", - написала в Х (Twitter) міністерка транспорту Мірі Регев, назвавши ордери "правовим абсурдом".
 
Міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф назвав ордери "антисемітськими звинуваченнями проти всіх громадян Ізраїлю". Він наголосив, що Ізраїль "не буде стримуватися і продовжуватиме боротися зі смертоносним тероризмом".
 
Нагадаємо, що 21 листопада, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.
 
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