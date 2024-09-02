Він згадав про Айгунський договір.

Якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то Пекін також має повернути землі, які остання китайська династія віддала Росії в 19 столітті. Про це заявив президент Тайваню Лай Чін Те в інтерв'ю тайванським ЗМІ.

Про це передає Reuters.

Лай, якого Пекін називає "сепаратистом", згадав про Айгунський договір 1858 року. За ним Китай віддав російській імперії величезну ділянку землі на території сучасної рф на Далекому Сході. Династія Цин, яка тоді була в стані остаточного занепаду, спочатку не хотіла ратифікувати договір, але пізніше він був підтверджений Пекінською конвенцією. Це один з договорів, який КНР називає "нерівними".

"Якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому не повернути землі, окуповані росією, які були підписані в Айгунському договорі? росія зараз у найслабшому стані, правильно?", — заявив президент Тайваню.