Анкара і москва можуть почати працювати над експортом різних харчових продуктів і поступово інших товарів через зерновий коридор, заявив турецький президент російському колезі в неділю

Анкара і москва можуть почати працювати над експортом різних харчових продуктів і поступово інших товарів через зерновий коридор, заявив турецький президент російському колезі в неділю.

У телефонній розмові з владіміром путіним Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що понад 13 мільйонів тонн зерна досягли тих, хто його потребує, завдяки спільним зусиллям у рамках угоди про експорт зерна Чорним морем, передає Anadolu.

Ердоган також висловив щирі побажання путіну "якнайшвидшого припинення війни між москвою та Києвом".

22 липня Туреччина, ООН та Україна підписали в Стамбулі знакову угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який був призупинений через війну. Дзеркальну угоду із Туреччиною та ООН підписала росія. За кілька днів до запланованого закінчення строку дії знакової зернової угоди, її було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада.

Під час телефонної розмови лідерів Туреччини і росії обговорювалися не лише чорноморська угода щодо експорту зерна, а й двосторонні відносини, енергетика та боротьба з тероризмом.

Ердоган сказав путіну, що курдська терористична група PKK/YPG/PYD продовжує свою сепаратистську діяльність на півночі Сирії та терористичні атаки проти Туреччини.

За словами Ердогана, важливо очистити сирійський кордон Туреччини від терористів PKK/YPG на глибину щонайменше 30 кілометрів (18,6 миль) відповідно до Сочінської угоди 2019 року.